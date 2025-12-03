Allegri promuove Jashari verso Lazio Milan di Coppa Italia: le parole alla vigilia. Segui gli aggiornamenti

Alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha dedicato un’attenzione particolare alla situazione di Ardon Jashari. Intervistato in esclusiva da SportMediaset, il pragmatico allenatore livornese ha chiarito che l’eventuale impiego del giovane centrocampista non è un test sulle sue qualità tecniche, ma piuttosto una verifica sul suo recupero fisico.

Jashari Sotto la Lente: La Condizione Fisica Prima della Tecnica

Nonostante le indiscusse potenzialità di Jashari, il focus di Allegri è interamente sulla sua tenuta atletica, compromessa da un periodo di inattività e da un infortunio.

Alla domanda se la gara contro i biancocelesti sarà un’opportunità per vedere le qualità del giocatore, il Mister ha risposto con chiarezza: “Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica.” La storia recente del centrocampista svizzero giustifica questa cautela: “Quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi.”

Questo lungo stop ha messo in pausa il processo di inserimento del giocatore nel Diavolo. Ora, con il rientro imminente, la Coppa Italia si presenta come il banco di prova ideale per misurare il suo ritmo partita.

La Curiosità del Tecnico e la Strategia del DS Tare

L’allenatore ha ammesso di essere lui stesso in attesa di una risposta definitiva sul livello atletico del giocatore: “Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica.” Questa dichiarazione evidenzia come Massimiliano Allegri stia gestendo il rientro di Ardon Jashari con grande pragmatismo e senza affrettare i tempi. Il suo impiego sarà quindi una mossa strategica per valutare se il giocatore è pronto per dare un contributo significativo alla squadra nella cruciale seconda parte di stagione.

La valorizzazione e il recupero dei giovani talenti, anche dopo infortuni, è un punto cardine della visione del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, che punta sulla crescita sostenibile della rosa rossonera. L’eventuale buona prova di Jashari offrirebbe ad Allegri un’opzione in più per il centrocampo, aumentando la profondità e la qualità della squadra.

