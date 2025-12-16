Napoli Milan, Nkunku verso la titolarità in coppia con Pulisic. Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’avvicinamento alla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli è segnato da forti incertezze nel reparto offensivo del Milan. Come titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo si trova a “ballare sul 9”, alle prese con infortuni e dubbi tattici in vista della sfida cruciale di giovedì.

L’Assenza del Fuoriclasse: Leao Verso il Forfait

La notizia più preoccupante per l’ambiente rossonero riguarda Rafael Leao, il talentuoso attaccante portoghese. Il giocatore ha lavorato ancora una volta a parte nella seduta di ieri, rendendo molto difficile il suo recupero per la sfida contro gli azzurri. Perdere la sua fantasia e la sua velocità sarebbe un duro colpo per la squadra guidata dal tecnico Massimiliano Allegri.

In assenza del portoghese, il tecnico toscano, noto per la sua pragmatica capacità di adattamento, sembra orientato a schierare una nuova coppia d’attacco per affrontare il Napoli. La scelta ricadrebbe su Christian Pulisic, l’esterno americano sempre incisivo, e su Christopher Nkunku, l’attaccante francese su cui il Milan ripone grandi speranze. Per Nkunku, questa si profila come un’occasione d’oro per dimostrare il suo valore in un match di cartello, assumendosi la responsabilità offensiva del Milan.

Il Mistero Gimenez e l’Urgenza del Mercato

Le incertezze sul fronte offensivo sono aggravate dalla situazione di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, già al centro di un mistero sugli infortuni, potrebbe ora doversi sottoporre a un intervento chirurgico a causa del dolore persistente alla caviglia. Se confermata, questa opzione allungherebbe notevolmente i suoi tempi di recupero, lasciando il Milan in una situazione di emergenza numerica e qualitativa in attacco.

Questo scenario rende la ricerca di un nuovo attaccante la massima priorità per la dirigenza. Il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting e per le operazioni oculate, è chiamato a un intervento rapido e risolutivo nel calciomercato di gennaio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’emergenza in attacco, complice anche l’opzione chirurgica per Gimenez, spinge Tare a cercare con urgenza una punta. La capacità di Allegri di mantenere la squadra competitiva nonostante le assenze in Supercoppa e l’abilità di Tare di trovare un numero 9 affidabile determineranno le ambizioni del Diavolo per il resto della stagione.