Napoli Milan, Massimo Mauro commenta la posizione di Maignan sul gol di Hojlund. Segui le ultimissime

La recente sconfitta subita dai rossoneri nella prestigiosa cornice di Riad, in Arabia Saudita, continua a generare un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. Il 2-0 inflitto dal Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana ha sancito l’eliminazione prematura del Diavolo, mettendo sotto la lente d’ingrandimento alcune prestazioni individuali non all’altezza delle aspettative. Tra i critici più autorevoli spicca Massimo Mauro, ex calciatore e noto opinionista sportivo, intervenuto negli studi di SportMediaset (fonte ufficiale delle dichiarazioni) per analizzare le falle mostrate dal club meneghino.

L’analisi di Mauro: il blackout di Mike Maignan

Il focus del commentatore si è concentrato in particolare su Mike Maignan, l’estremo difensore francese del Milan considerato uno dei migliori al mondo per riflessi e carisma. Secondo Mauro, la serata saudita è stata caratterizzata da incertezze insolite per il numero sedici. In particolare, l’opinionista ha sottolineato come l’estremo difensore dei rossoneri sia stato colpevole in entrambe le reti subite. Sul raddoppio avversario, Maignan avrebbe coperto male il secondo palo, tradito dalla paura eccessiva di una conclusione sul primo. Nonostante la difesa delle sue qualità assolute, l’errore tecnico è apparso evidente e decisivo ai fini del risultato finale.

Il compito di Massimiliano Allegri: ritrovare la solidità

Questi cali di concentrazione rappresentano una sfida immediata per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese plurititolato e maestro nella gestione delle fasi difensive. Il mister del Diavolo dovrà lavorare intensamente a Milanello per restituire sicurezza ai suoi pilastri, a partire dal portiere fino a coinvolgere leader come Theo Hernandez, il laterale francese celebre per le sue travolgenti progressioni sulla fascia sinistra. L’obiettivo del tecnico toscano è blindare nuovamente la porta per evitare che simili episodi compromettano il cammino in Serie A.

La strategia societaria di Igli Tare

In un momento di riflessione tecnica, la figura di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, diventa centrale. Il DS rossonero, dirigente di grande esperienza internazionale e abile architetto di rose competitive, sta monitorando con attenzione l’evoluzione della squadra. La visione di Tare sarà fondamentale per supportare il lavoro di Allegri, garantendo la necessaria serenità all’ambiente e valutando eventuali interventi per puntellare l’organico. La società punta sulla forza del gruppo, confidando che campioni come Rafael Leao, l’ala portoghese dotata di una tecnica sopraffina e di uno scatto bruciante, possano tornare a trascinare i compagni verso il riscatto.

Il Milan deve ora voltare pagina velocemente. Con la guida esperta di Allegri in panchina e la pianificazione oculata di Tare negli uffici, il Diavolo ha tutte le carte in regola per superare questa battuta d’arresto e riprendere la corsa verso i vertici del calcio italiano.