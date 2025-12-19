Napoli Milan, terza partita consecutiva con due gol subiti dai rossoneri. Dato. Segui le ultimissime

Il periodo natalizio porta in dote una riflessione profonda in casa Milan. Nonostante un avvio di stagione promettente, i rossoneri si trovano ad affrontare un’inaspettata fragilità difensiva che sta minando le certezze del gruppo. Per la terza partita consecutiva, infatti, il Diavolo ha incassato due reti a match, un dato statistico allarmante che stride con la filosofia tattica impressa dal nuovo corso.

Il trend negativo: da Torino a Napoli

Secondo quanto riportato dalle analisi tecniche sulla squadra (fonte: MilanNews), la flessione dei meneghini è iniziata durante la sfida contro il Torino. Da quel momento, la formazione guidata da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per la sua capacità di leggere le partite e per il suo pragmatismo tattico, ha subito una metamorfosi negativa. La costante delle due reti subite si è ripetuta inesorabilmente anche nelle successive sfide di campionato contro Sassuolo e Napoli. Un dato che preoccupa l’ambiente, considerando che l’ultimo clean sheet dei rossoneri risale ormai alla vittoria interna per 1-0 contro la Lazio, ottenuta nello scenario di San Siro.

Le soluzioni di Allegri e la strategia di Igli Tare

Il mister livornese, tornato all’ombra della Madonnina per riportare equilibrio e solidità, dovrà approfittare della pausa per registrare i movimenti dei singoli. In particolare, è atteso un salto di qualità da Fikayo Tomori, il difensore centrale inglese rapido e aggressivo negli anticipi, apparso meno lucido nelle ultime uscite. Allo stesso modo, si attende il pieno recupero della leadership di Mike Maignan, il portiere francese dai riflessi prodigiosi e fondamentale nel guidare l’intero reparto arretrato.

Parallelamente al lavoro sul campo, resta vigile Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande esperienza internazionale e abile stratega del mercato. Il DS rossonero sta monitorando con attenzione la situazione: se il trend negativo dovesse continuare, non è escluso un intervento mirato durante la finestra di gennaio per puntellare una rosa che aspira ai massimi traguardi.

Obiettivo riscatto nel nuovo anno

Il Natale del Diavolo sarà dunque dedicato al sacrificio e allo studio. Ritrovare quella solidità difensiva che era stata il marchio di fabbrica nelle prime uscite della gestione Allegri è la priorità assoluta. La sinergia tra la visione tecnica dell’allenatore e la pianificazione societaria di Tare sarà la chiave per blindare nuovamente la porta e permettere ai rossoneri di tornare a correre spediti verso i vertici della Serie A.