Kjaer convocato per Napoli Milan? Ecco la scelta definitiva sul difensore rossonero in vista della trasferta di Champions

Sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione per il Milan di Stefano Pioli in vista della trasferta di Napoli: Simon Kjaer sarà convocato per la trasferta di Champions League.

Il difensore rossonero partirà dal primo minuto al fianco di Tomori in difesa e alle ore 19:00 parlerà in conferenza stampa insieme a Pioli.