Napoli Milan, delusione rossonera: ad Allegri resta solo il campionato. Tutto il pragmatismo del tecnico

Napoli Milan, i rossoneri eliminati amaramente nella semifinale di Supercoppa Italiana: ad Allegri resta solo il campionato
La semifinale di Supercoppa Italiana consegna un verdetto amaro per i colori rossoneri: il Napoli di Antonio Conte vola in finale, mentre il Milan di Massimiliano Allegri deve dire addio al trofeo conquistato meno di un anno fa. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non usa giri di parole nel suo titolo di apertura: «Diavolo che Napoli. Conte in finale, al Milan resta il campionato».
Napoli Milan, il “film” della sconfitta: De Winter travolto
Il quotidiano milanese si sofferma sulla differenza di impatto fisico e mentale tra le due squadre, personalizzando il fallimento rossonero nella serata da incubo di Koni De Winter. L’ex difensore del Genoa è finito sul banco degli imputati per una prestazione definita “horror”:
- Hojlund devastante: L’attaccante danese ha dominato il duello fisico, trovando la via del gol e mettendo costantemente in crisi la retroguardia milanista.
- L’errore decisivo: Sul raddoppio firmato da David Neres, la marcatura di De Winter su Hojlund (che ha propiziato l’azione) è stata nulla, scatenando le critiche dei media.
Allegri fissa l’obiettivo: «Pensiamo alla Champions»
Nel post-partita, Massimiliano Allegri ha cercato di smorzare i toni della delusione, riportando l’attenzione sugli obiettivi stagionali a lungo termine. Una dichiarazione che la Rosea analizza con attenzione: «Delusione ad Allegri: “Pensiamo ad andare in Champions”».
Il tecnico livornese preferisce mantenere un profilo basso, ribadendo che la priorità assoluta del club rimane la qualificazione alla massima competizione europea. Un pragmatismo che però stride con l’amarezza di una tifoseria che, a Riad, sperava di vedere un Milan più coraggioso e meno fragile difensivamente.