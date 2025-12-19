Napoli Milan, De Winter il peggiore dei rossoneri. La Gazzetta gli assegna un 3. Segui le ultimissime

La recente sfida tra il Milan e il Napoli ha lasciato ferite profonde nell’ambiente dei rossoneri, evidenziando lacune strutturali che non possono più essere ignorate. Il protagonista in negativo della serata è stato senza dubbio Koni De Winter, il giovane difensore centrale belga dotato di buona fisicità ma ancora inesperto a certi livelli, la cui prestazione ha certificato l’urgenza di intervenire sul mercato. Dopo un avvio di gara dignitoso, il calciatore è letteralmente naufragato sotto i colpi di Rasmus Hojlund, il potente centravanti danese abile nell’attacco alla profondità, che lo ha surclassato in ogni duello fisico e mentale.

Le pagelle dei quotidiani: bocciatura senza appello

Secondo quanto riportato dalle analisi dei principali media nazionali (fonte: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport), la prova del difensore del Diavolo è stata fallimentare. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini e assegna un voto 3, sottolineando come il belga sia stato umiliato dall’avversario e descrivendolo come l’anello debole della catena difensiva. Il Corriere dello Sport, con un voto 4, lo definisce totalmente fuori partita e colpevole in entrambe le reti subite. Anche Tuttosport si allinea con un voto 4, evidenziando un vero e proprio cortocircuito mentale che ha spianato la strada al raddoppio avversario.

Il compito di Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

Questa debacle difensiva pone interrogativi urgenti a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico esperto e pragmatico incaricato di riportare equilibrio tattico a Milanello. Il mister dei rossoneri, che ha dovuto schierare De Winter per sostituire l’infortunato Matteo Gabbia, centrale italiano affidabile e cresciuto nel vivaio del club, dovrà ora correre ai ripari per evitare nuovi crolli verticali.

Dalla dirigenza, la risposta è affidata a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente rossonero, stratega del calciomercato internazionale e noto per la sua capacità di individuare talenti pronti per il grande salto, ha ormai capito che l’acquisto di un nuovo difensore centrale a gennaio non è più un’opzione, ma una necessità assoluta. Il nuovo DS del Diavolo è già al lavoro per individuare un profilo di esperienza che possa guidare il reparto e proteggere Mike Maignan, il portiere francese leader carismatico e reattivo tra i pali.

Un mercato di riparazione fondamentale

La fragilità mostrata dal club meneghino impone riflessioni profonde. Mentre Allegri cerca di dare una quadra tattica al gruppo, la visione di Tare sarà decisiva per puntellare una rosa che aspira a traguardi ambiziosi. I tifosi del Diavoloattendono segnali concreti: la sessione invernale dovrà portare un rinforzo di spessore per non vanificare il talento offensivo di Rafael Leao, l’ala sinistra portoghese veloce e funambolica, spesso lasciata sola a reggere il peso della squadra.