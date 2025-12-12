Napoli Milan, Conte con uno sguardo alla Supercoppa: domenica a Udine c’è qualche cambio. La notizia

Napoli Milan, in vista della Supercoppa Italiana mister Antonio Conte è pronto a fare un po’ di turnover

Giovedì 18 dicembre, precisamente fra sei giorni, in Arabia Saudita andrà in scena la semifinale della final four della Supercoppa Italiana. Sfida che vedrà di fronte il Napoli di Antonio Conte, campione in carica della Serie A ed il Milan, finalista dell’ultima Coppa Italia e vincitore della Supercoppa Italiana giocata lo scorso gennaio.

Prima però c’è da giocare un turno di campionato di Serie A, nel quale gli azzurri saranno impegnati ad Udine alle ore 15:00. Il tecnico pugliese sembrerebbe intenzionato a fare delle valutazioni anche volgendo uno sguardo alla sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri. Il precedente in campionato giocato ad ottobre ha visto uscire il Diavolo vincitore.

Conte in Udinese-Napoli potrebbe quindi schierare Juan Jesus, Spinazzola, Vergara e Politano, uscito ultimamente dal giro dei titolari. A riportarlo è Il Corriere dello Sport. Un altro dubbio è legato all’attaccante: Lorenzo Lucca o Rasmus Hojlund.