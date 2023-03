Napoli e Milan, tra campionato e Champions: aprile in tre atti. Si apre con la Serie A, poi tutto sul doppio scontro europeo

Il mese vuol dire una sola cosa: Napoli-Milan, per tre volte. Si inizia con il campionato, si prosegue con la doppia sfida di Champions League. Ecco il quadro ricostruito dal Corriere dello Sport:

NAPOLI-MILAN: ATTO I – La prima sfida è quella di campionato, con il Napoli che scenderà in campo con chi sarà che quello scudetto cucito sul petto della casacca del Milan sarà suo, a simboleggiare il passaggio di testimone. I rossoneri, però, devono fare attenzione: le avversarie per il quarto posto sono lì e il destino della Juve non è ancora certo. Allo stadio Maradona, serve fare risultato.

MILAN – NAPOLI: ATTO II – Il Napoli rimane il Napoli in Champions League, il Milan cambia e diventa più forte, come la doppia sfida contro il Tottenham hanno dimostrato: una squadra tosta, affidabile, dura. In Europa, lo scontro potrebbe essere più aperto.

NAPOLI – MILAN: ATTO III – In questo caso, tutto dipenderà dal risultato dell’andata: il Milan conserverà il risultato a sé favorevole o sarà il Napoli a tenere stretto un vantaggio acquisito? In tutto ciò, c’è da contare la questione scudetto: in questo caso, solo la matematica dividerà i partenopei dal tricolore.