Napoli Milan, Conte spiazza tutti: sorpresa dell’ultima ora in difesa. Gioca lui, la situazione
Napoli Milan, Antonio Conte ha sciolto le riserve in difesa: Buongiorno andrà in panchina, dal primo minuto tocca a Juan Jesus
Colpo di scena dell’ultimo minuto nel ritiro del Napoli a Riad. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Antonio Conte è orientato a una clamorosa variazione nella linea difensiva per la semifinale di Supercoppa contro il Milan: Juan Jesus è in netto vantaggio su Alessandro Buongiorno per una maglia da titolare.
Napoli Milan, le ragioni del sorpasso di Juan Jesus
Nonostante Buongiorno sia il pilastro della difesa azzurra, le ultime ore hanno visto salire vertiginosamente le quotazioni del brasiliano.
- Scelta Tattica: Conte sembra intenzionato a premiare l’esperienza e la rapidità nel breve di Juan Jesus per contenere le incursioni di Nkunku e la velocità di Pulisic.
- Condizioni Fisiche: Filtra la volontà di non rischiare Buongiorno dal primo minuto, preferendo tenerlo come carta da giocare a partita in corso in caso di necessità o per un eventuale finale.
L’assetto di Conte
Con l’inserimento di Juan Jesus, il Napoli dovrebbe confermare la difesa a tre con Rrahmani centrale e Di Lorenzo spostato nel terzetto arretrato, permettendo a Politano di agire tutta fascia a destra. Una mossa “alla Conte” per cercare di disinnescare il 3-5-2 di Allegri che, dalla sua, risponde con il debutto dal 1′ di Jashari a centrocampo.