Napoli Milan, l’arbitro Zufferli male nella semifinale: tutti gli episodi dubbi

Il cammino dei rossoneri nella Supercoppa Italiana si interrompe bruscamente in semifinale. Il Napoli si impone per 2-0, costringendo il Milan a dire addio alla competizione tra mille polemiche. Oltre al risultato sportivo, a far discutere è la direzione di gara del signor Zufferli, aspramente criticata dalla stampa specializzata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport (fonte ufficiale dell’analisi), la prestazione dell’arbitro è stata pesantemente insufficiente, meritando un voto di 4.5 in pagella.

La moviola del match: il rosso mancato a Maignan

Il quotidiano romano si sofferma su un episodio chiave che avrebbe potuto cambiare i connotati della sfida. Al centro della bufera c’è Mike Maignan, l’estremo difensore francese del Milan celebre per la sua leadership e i riflessi felini. Secondo la moviola, il portiere sarebbe stato graziato da Zufferli nonostante un evidente fallo di reazione che avrebbe dovuto portare all’espulsione diretta. Nonostante l’ausilio del VAR, la decisione di non estrarre il cartellino rosso ha lasciato increduli gli addetti ai lavori, alimentando dubbi sulla gestione disciplinare di una partita già carica di tensione.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri sotto esame

Questa eliminazione rappresenta un duro colpo per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese plurititolato tornato alla guida del club meneghino per garantire concretezza e successi immediati. Il mister dei rossoneri si trova ora a dover gestire un momento psicologico delicato, cercando di proteggere lo spogliatoio dalle critiche arbitrali. Nonostante la prova opaca di alcuni singoli, tra cui spicca la serata difficile di Rafael Leao, l’ala portoghese funambolica e stella tecnica della squadra, il tecnico deve ritrovare subito la quadra tattica per il prosieguo del campionato.

Le strategie di Igli Tare per il futuro del Diavolo

Mentre il campo emette i suoi verdetti, in tribuna si muove Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il DS rossonero, dirigente esperto e abile conoscitore delle dinamiche internazionali, è chiamato a valutare con attenzione la tenuta mentale della rosa in vista della seconda parte di stagione. La visione strategica di Tare sarà fondamentale per supportare il lavoro di Allegri, fornendo magari quegli innesti necessari a garantire maggiore equilibrio, come un supporto a centrocampo per Tijjani Reijnders, il dinamico mediano olandese dotato di ottima visione di gioco.

Conclusioni sulla crisi arbitrale

Il Corriere dello Sport parla di una vera e propria sindrome da internazionale per Zufferli, prossimo arbitro FIFA dal 2026. La sua direzione è definita lo specchio del basso livello arbitrale attuale. Per il Diavolo, tuttavia, è tempo di voltare pagina: con la guida di Tare negli uffici e di Allegri in panchina, i meneghini hanno l’obbligo morale di riscattarsi immediatamente, puntando tutto sulla rincorsa ai vertici della Serie A.