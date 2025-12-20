News
Napoli Milan, appunto al club azzurro e attacco ad Allegri: le parole del giornalista
Napoli Milan – Fabio Ravezzani su X si è espresso così sulla nota ufficiale degli azzurri e sull’atteggiamento di Allegri
Il giornalista Fabio Ravezzani, sul proprio account X, ha commentato la nota ufficiale del Napoli contro l’atteggiamento avuto da Massimiliano Allegri giovedì sera nei confronti di Lele Oriali.
Invita il club azzurro a riflettere sull’atteggiamento avuto dai suoi allenatori nel corso degli anni e allo stesso tempo riflette sugli atteggiamenti irrequieti del tecnico toscano.
LE PAROLE – «Il Napoli si scandalizza per gl’insulti di Allegri a Oriali. Si vede che nessun allenatore azzurro ha mai fatto altrettanto. O che non sono mai volate parolacce tra panchine col Napoli che gioca. Strano. Detto questo, Allegri o impara a controllarsi a fine gara o cambi mestiere.».