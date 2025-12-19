Allegri accontentato: arriveranno questi due profili a Milanello nelle prossime settimane. I dettagli

Allegri sarà accontentato durante il mercato di gennaio: arriveranno un centravanti e un difensore centrale. I due identikit

Il mercato di gennaio del Milan ha già le sue linee guida tracciate: servono leadership, centimetri e concretezza. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha individuato le due priorità assolute per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: un centravanti di peso e un difensore centrale d’esperienza.

Allegri e Füllkrug: Il “panzer” ha già una data d’esordio

La ricerca dell’attaccante fisico sembra essere giunta al traguardo. Niclas Füllkrug non è più solo un’idea, ma un obiettivo bloccato. Allegri ha chiesto un profilo capace di:

Risolvere i finali: Una risorsa d'area di rigore utile per ribaltare i risultati nei minuti conclusivi.

Una risorsa d’area di rigore utile per ribaltare i risultati nei minuti conclusivi. Tempistiche: Il Milan vuole portarlo in Italia a giorni. L’obiettivo è averlo a disposizione per l’esordio l’8 gennaio contro il Genoa.

Difesa: Cercasi duttilità (e il sogno Thiago)

L’altro tassello fondamentale riguarda il reparto arretrato. L’identikit tracciato da Igli Tare e Allegri è molto specifico: si cerca un giocatore esperto, capace di agire sia da centrale puro che da “braccetto” in una difesa a tre.