Allegri accontentato: arriveranno questi due profili a Milanello nelle prossime settimane. I dettagli

Allegri sarà accontentato durante il mercato di gennaio: arriveranno un centravanti e un difensore centrale. I due identikit
Il mercato di gennaio del Milan ha già le sue linee guida tracciate: servono leadership, centimetri e concretezza. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera ha individuato le due priorità assolute per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: un centravanti di peso e un difensore centrale d’esperienza.
Allegri e Füllkrug: Il “panzer” ha già una data d’esordio
La ricerca dell’attaccante fisico sembra essere giunta al traguardo. Niclas Füllkrug non è più solo un’idea, ma un obiettivo bloccato. Allegri ha chiesto un profilo capace di:
- Offrire una sponda: Un giocatore su cui appoggiarsi quando la costruzione dal basso fatica.
- Risolvere i finali: Una risorsa d’area di rigore utile per ribaltare i risultati nei minuti conclusivi.
- Tempistiche: Il Milan vuole portarlo in Italia a giorni. L’obiettivo è averlo a disposizione per l’esordio l’8 gennaio contro il Genoa.
Difesa: Cercasi duttilità (e il sogno Thiago)
L’altro tassello fondamentale riguarda il reparto arretrato. L’identikit tracciato da Igli Tare e Allegri è molto specifico: si cerca un giocatore esperto, capace di agire sia da centrale puro che da “braccetto” in una difesa a tre.
- La formula: La società punta a un’operazione a costo contenuto o, preferibilmente, a un prestito.
- Il capitolo Thiago Silva: Sebbene il ritorno del brasiliano farebbe esplodere l’entusiasmo della tifoseria, la Rosea sottolinea come, al momento, il Milan non si sia ancora mosso con la decisione necessaria per trasformare la suggestione in realtà.