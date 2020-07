Napoli-Milan 2-2, le pagelle rossonere: serata no per Donnarumma

Donnarumma non in serata, alla fine la risolve un guizzo astuto di Jack Bonaventura che si procura il rigore: le pagelle di Napoli-Milan

Donnarumma 5: Almeno tre interventi determinanti nel primo tempo. Sui gol però un grande portiere come lui può e deve fare di più, soprattutto sul secondo di Mertens che lo manda in bambola; da lì arrivano errori in uscita e in disimpegno.

Conti 5,5: Si fa vedere con più costanza in avanti ma è dietro che soffre sempre fino a rimediare una sacrosanta ammonizione.

Kjaer 6,5: Parte in sofferenza su Mertens, si riprende minuto dopo minuto alzando il solito muro. L’errore con la Juve è stato solo un episodio.

Romagnoli 5,5: Si gira sul tiro di Mertens e non si accorge che la sua deviazione è determinante per ingannare Donnarumma.

Theo Hernandez 6: Arriva a rimorchio e spacca la porta per il vantaggio, poi però si vede sfilare davanti Di Lorenzo senza riuscire a fermarlo e il Napoli pareggia e poi non riesce a chiudere su Callejon e il Napoli raddoppia. Rischia di finire anzitempo la partita con un’entrataccia pericolosa quanto inutile sul Milik; il VAR in questa stagione ha convertito in rosso entrate molto più leggere della sua.

Bennacer 6: La verticalizzazione da cui nasce il vantaggio è un numero d’alta scuola ma sul gol di Mertens guarda solo la palla nei piedi di Callejon e non si accorge del taglio del belga.

Kessié 6,5: Non ha nessun dirimpettaio da sovrastare fisicamente, deve riporre la sciabola per sfodare il fioretto e dal dischetto resta implacabile.

Paquetà 5: La fascia non è il suo habitat naturale ed ogni tanto si trova in difficoltà nel gestire possessi all’apparenza semplici (dal 46′ Saelemaekers 5: Non è ammissibile prendere due ammonizioni nel giro di pochi minuti).

Calhanoglu 5,5: Dei tre a supporto è quello che si abbassa maggiormente per farsela dare ed impostare la prima costruzione ma è meno ispirato di altre volte. (dal 61′ Bonaventura 6,5: Si prende il rigore con astuzia ed esperienza).

Rebic 6,5: L’assist per Theo ci fanno sorgere un dubbio: ma ha gli occhi anche dietro la testa? (dal 88′ Krunic sv).

Ibrahimovic 5,5: Koulibaly la mette sul piano fisico e vince il duello grazie alla maggior freschezza atletica. (dal 61′ Rafael Leao 6: Si presenta con una sventola finita alta; incide meno ma l’approccio è giusto anche questa volta).

All. Pioli 6: Il Napoli era avversario scomodo e lo si sapeva; il suo Milan però non perde la bussola e porta a casa un punto tutto sommato positivo; fare 7 punti in queste tre supersfide ravvicinate è un qualcosa per cui qualunque tifoso avrebbe messo la firma.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 5, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6 (dal 66′ Demme 6), Lobotka 6,5 (dal 66′ Elmas 6), Zielinski 6; Callejon 6,5 (dal 84′ Politano sv), Mertens 7 (dal 74′ Milik 5,5), Insigne 6,5 (dal 74′ Lozano 6). All. Gattuso 6,5.