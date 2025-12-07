 Napoli Juve 2-1: Hojlund riporta Conte in vetta
Napoli Juve 2-1: una doppietta di Hojlund riporta Conte in vetta alla classifica. Il resoconto del match

18 minuti ago

Conte

Napoli Juve 2-1: i partenopei, grazie ad una doppietta di Hojlund, ritrovano la vetta della classifica. Il resoconto del match

Il Napoli batte la Juventus per 2-1 al Maradona, conquistando una vittoria meritata. I partenopei partono con grande aggressività e trovano subito il vantaggio al 7’ con Hojlund, abile a insaccare in tap-in ravvicinato su traversone di Di Lorenzo, frutto di un’azione avviata da Neres.

La reazione bianconera è timida, ma la Juve trova il pareggio al primo tiro in porta con Yildiz, che finalizza un triangolo con McKennie battendo Milinkovic-Savic colto in contropiede.

Dopo una fase di equilibrio, al 78’ arriva il gol decisivo: sul cross di Neres, McKennie devia inavvertitamente di testa, servendo Hojlund che è lesto a spingere in rete di testa da due passi. Il Napoli di Conte gestisce il ritrovato vantaggio fino al termine, infliggendo una sconfitta pesante ai rivali.

