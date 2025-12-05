Allegri spera nei precedenti: Conte, Inzaghi e Spalletti ci sono riusciti. I tifosi del Milan si affidano al recente passato

Allegri fuori agli ottavi di finale di Coppa Italia con il suo Milan, anche Inzaghi e Conte nelle ultime due stagioni erano uscite allo stesso punto

L’eliminazione del Milan per mano della Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia ha segnato un potenziale fallimento per la stagione del club, guidato in panchina dall’esperto e pragmatico Massimiliano Allegri. La competizione nazionale era considerata un obiettivo concreto per i rossoneri, ma l’uscita prematura ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, nel calcio, anche le sconfitte possono nascondere presagi positivi.

Il percorso del Diavolo in questa Coppa Italia, interrotto dai biancocelesti di Maurizio Sarri, ricorda stranamente quello intrapreso dalle ultime due squadre che si sono cucite lo Scudetto sul petto. Un’analogia storica che potrebbe trasformare il dispiacere in un auspicio di trionfo.

L’Ottavo di Coppa Italia: La Tappa “Obbligata” per il Tricolore?

Se si analizzano le ultime due stagioni vincenti in Serie A, emerge un curioso e affascinante precedente: entrambe le squadre Campioni d’Italia sono uscite proprio agli ottavi di finale di Coppa Italia, liberando energie preziose da concentrare esclusivamente sul campionato.

Il primo precedente è quello del Napoli nella trionfale stagione 2022/2023. La squadra partenopea, allenata dal vulcanico Luciano Spalletti, venne incredibilmente eliminata agli ottavi al ‘Maradona’ dalla Cremonese, che all’epoca militava in Serie B. Dopo quel passo falso, gli azzurri di Victor Osimhen non si sono più fermati, dominando la Serie A fino alla conquista del titolo.

Un copione quasi identico si è ripetuto nella stagione successiva, la 2023/2024, con l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, poi Campioni d’Italia, furono estromessi agli ottavi di finale dal Bologna di Thiago Motta in una partita combattuta. Anche in quel caso, l’eliminazione ha permesso ai meneghini di focalizzarsi completamente sul campionato, portando il capitano Lautaro Martínez e i suoi compagni alla conquista della seconda stella.

Lo scorso anno il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato dalla Lazio, precisamente il 5 dicembre 2024, a causa della tripletta di Noslin.

Ora, con il Diavolo eliminato dalla Lazio, Allegri e i suoi rossoneri possono aggrapparsi a questa cabala: l’uscita anticipata dalla Coppa Italia è il segnale che il destino li attende per la gloria in Serie A. La concentrazione esclusiva sul campionato è il jolly che il Milan cercherà di sfruttare per arrivare davanti a tutti.