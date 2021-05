Napoli, guai per Rino Gattuso: Koulibaly si infortuna. Il comunicato

Il Napoli ha comunicato un infortunio muscolare patito da Kalidou Koulibaly: brutta tegola per gli avversari del Milan

Guai per il Napoli e per Gattuso in vista del rush finale del campionato. Kalidou Koulibaly si è infatti infortunato e attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha reso note le condizioni del difensore.

«Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie».