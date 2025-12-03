Napoli Cagliari 1-1: Conte vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo una lunghissima lotteria dei rigori

Napoli Cagliari 1-1: Conte, dopo il pareggio nei 90 minuti, passa col brivido in Coppa Italia dopo una lunghissima sequenza di rigori

Il Napoli ha concluso la sua gara di Coppa Italia e ha acceso ai quarti di finale dopo aver battuto il Cagliari in una lunghissima serie di calci di rigore. Il match si era sbloccato al 28′ del primo tempo con la rete del vantaggio azzurro siglata da Lucca, ma nella ripresa è arrivato il pareggio del Cagliari con Sebastiano Esposito al 22′.

Nonostante il Napoli le abbia provate tutte per chiudere l’incontro nei tempi supplementari, il risultato non è cambiato e la sfida è proseguita ai rigori. Dopo un errore per parte (Felici per il Cagliari e Neres, l’uomo del momento in casa Napoli, che ha fallito il match point), si è andati ad oltranza.

L’errore decisivo per i sardi è arrivato con il decimo tiro, sbagliato da Luvumbo, mentre per il Napoli il difensore Buongiorno ha segnato il rigore che è valso la qualificazione. Il Napoli sfiderà ora la vincente di Fiorentina-Como.

