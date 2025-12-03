Atalanta Genoa 4-0: Palladino vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Il resoconto del match

Atalanta Genoa 4-0: La squadra bergamasca si assicura l’accesso al turno successivo di Coppa Italia. A febbraio ci sarà la Juventus

L’avventura dell’Atalanta di Raffaele Palladino in Coppa Italia è iniziata nel migliore dei modi con una netta vittoria per 4-0 contro il Genoa. Il successo dei bergamaschi non è mai stato in dubbio, con i padroni di casa che hanno trovato il vantaggio al 19′ del primo tempo grazie al colpo di testa di Djimsiti, su assist di Zalewski.

La partita si è ulteriormente complicata per gli ospiti al 36′, quando il cartellino rosso mostrato a Fini ha lasciato i grifoni in dieci per il resto del match. Nella ripresa, l’Atalanta ha dilagato: al 54′ è arrivato il raddoppio con una conclusione da fuori area di De Roon.

Il tris è stato firmato da Pasalic all’82’ con una scivolata vincente, mentre al 90’+1′ Ahanor ha messo il sigillo sul poker finale. La squadra nerazzurra si è così assicurata il passaggio del turno e affronterà la Juventus nei quarti di finale a febbraio.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.