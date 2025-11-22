Connect with us

Napoli Atalanta 3-1: Conte torna alla vittoria grazie a Neres e Noa Lang. Il resoconto del match

Napoli Atalanta 3-1: gli uomini di Conte, dopo le polemiche durante la sosta, tornano alla vittoria grazie ad una doppietta di Neres e Noa Lang

Il Napoli torna alla vittoria, battendo l’Atalanta per 3-1 al Maradona grazie a un grandissimo primo tempo dominato dai brasiliani David Neres e Noa Lang. Con questa vittoria, gli azzurri salgono a 25 punti, superando momentaneamente Roma e Inter (entrambe a 24).

Neres e Lang trascinano il Napoli

Il primo tempo è stato un assolo azzurro:

  • 15′: Neres sblocca il risultato, ritrovando la rete dopo 10 mesi grazie a un bell’assist di Hojlund.
  • 38′: Neres raddoppia con un’altra conclusione vincente di sinistro.
  • Recupero: Noa Lang trova la gioia del primo gol in maglia azzurra, segnando di testa per il 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa, la mossa di Palladino (dentro Scamacca) premia subito l’Atalanta: l’attaccante trova il gol dell’1-3 sfruttando un cross di Bellanova. Nonostante un buon secondo tempo della Dea, il Napoli gestisce il vantaggio e porta a casa i tre punti.

image 58

