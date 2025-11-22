Infortunati Napoli, doppia tegola per Conte: due titolarissimi out contro l’Atalanta! Supercoppa Italiana a rischio?

Infortunati Napoli, doppia tegola per Antonio Conte: Rrahmani e Hojlund si fermano contro l’Atalanta. Supercoppa Italiana a rischio?

Brutte notizie per Antonio Conte durante la partita: l’attaccante danese Rasmus Hojlund è stato costretto a lasciare il campo per un problema al flessore. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le condizioni di Hojlund saranno valutate attentamente nei prossimi giorni. L’uscita dal campo è avvenuta in via precauzionale, ma solo gli esami strumentali chiariranno la reale entità dell’infortunio.

Questo stop arriva in un momento delicato, poco dopo un altro infortunio in casa Napoli: il difensore Amir Rrahmani aveva lasciato il terreno di gioco dieci minuti prima, in seguito a un colpo subito.

Conte incrocia le dita, sperando che i problemi di Hojlund e Rrahmani non siano gravi e che i due elementi chiave possano tornare presto a disposizione della squadra.

