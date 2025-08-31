Hojlund Milan, il centravanti ha accettato il Napoli: dettagli e formula dell’operazione

Hojlund Milan, il centravanti, vicinissimo anche ai rossoneri, ha accettato la corte del Napoli: dettagli e formula dell’operazione

Napoli, affare Hojlund in dirittura d’arrivo: i dettagli dell’accordo con il Manchester United. Il Napoli piazza un colpo di mercato sensazionale che infiamma i tifosi e rinforza la squadra in vista della stagione. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il club partenopeo ha praticamente chiuso l’acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. L’affare, che si è sbloccato nelle ultime ore, prevede una formula che accontenta entrambi i club: un prestito oneroso per la prima stagione, con il Napoli che sborserà 6 milioni di euro, e un obbligo di riscatto fissato a 44 milioni di euro che scatterà in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un investimento importante, dunque, che testimonia la volontà del Napoli di puntare su un giovane talento di prospettiva.

Il 22enne attaccante danese, che ha già avuto un assaggio del calcio italiano con l’Atalanta, è atteso a Napoli per le visite mediche. Hojlund, che aveva anche attirato l’interesse del calciomercato Milan del nuovo direttore sportivo Tare e dell’allenatore Allegri, ha scelto il club azzurro per la sua nuova avventura. L’infortunio di lunga durata di Lukaku e la sola presenza di Lucca nel ruolo di prima punta gli apriranno fin da subito le porte per un posto da titolare. Nelle sue due stagioni allo United, Hojlund ha collezionato 95 presenze e segnato 26 gol, con la sua prima annata a Manchester che lo ha visto protagonista con ben 16 gol in 43 partite. La scorsa stagione, invece, si è conclusa con un bilancio meno brillante (10 gol in 52 partite), in linea con le difficoltà dell’intera squadra che ha chiuso la Premier League al quindicesimo posto. Per il danese si parla già di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, segnale della grande fiducia che il Napoli ripone nelle sue qualità.

Elmas torna a casa: il centrocampista macedone nuovamente in azzurro

Non solo Hojlund. Il Napoli ha concluso un’altra operazione last-minute: il ritorno di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, amatissimo dai tifosi napoletani, torna nella città che non ha mai dimenticato. L’accordo con il Lipsia è stato trovato sulla base di un prestito da 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro che il Napoli potrà esercitare a fine stagione.

Questo doppio colpo di mercato, che si concretizza a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, dimostra la volontà della dirigenza partenopea di rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva. Hojlund ed Elmas portano entusiasmo e qualità, e si uniscono a una rosa già ricca di talenti. L’arrivo del centravanti danese in particolare, rappresenta un segnale forte: il Napoli è pronto a fare sul serio, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il finale di mercato si rivela un vero e proprio sprint per il Napoli che, con questi due acquisti, lancia un messaggio chiaro a tutte le sue concorrenti, tra cui la Juventus e il Milan di Allegri e Tare.