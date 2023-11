Nacho Milan, l’incredibile ipotesi rimbalza dalla Spagna: i dettagli

Una clamorosa ipotesi di calciomercato vede il difensore spagnolo Nacho Fernandez come possibile colpo in entrata per il Milan

L’ultima idea del calciomercato Milan per sopperire agli infortuni di Kalulu e Pellegrino, i quali non recupereranno in tempi brevi, è quella di prendere un difensore esperto come Nacho Fernandez.

La notizia arriva dalla Spagna, precisamente da Defensa Central, che spiega come il nome del difensore spagnolo sia finito nella lista dei desideri dei dirigenti rossoneri, ma che il Real Madrid non lo lascerà partire molto facilmente.