Museo Mondo Milan, il 16 dicembre ingresso a 5 euro: i dettagli

Tramite il proprio profilo Twitter, Il Milan ha reso noti i prezzi del Museo Mondo Milan per il 16 dicembre, giorno dei 123 anni del club rossonero:

Per festeggiare i nostri 123 anni, il 16 dicembre l’ingresso al Museo Mondo Milan costerà solo 5 euro ❤️🖤

As we celebrate 123 years of history, the Mondo Milan Museum tickets will cost just €5 on December 16 ❤️🖤

