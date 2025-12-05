Musah, poco spazio all’Atalanta: riscatto lontano. Spunta un altro scenario per il futuro, la notizia

Musah non sta trovando spazio all’Atalanta, in difficoltà in vista del Mondiale 2026. Le ultime sul centrocampista rossonero

Il centrocampo del Milan si trova al centro di una potenziale riorganizzazione invernale, dettata dalle difficoltà di un giocatore in prestito: Yunus Musah. Il giovane e dinamico centrocampista statunitense, approdato all’Atalanta in estate con grandi aspettative, non sta riuscendo a trovare il minutaggio sperato e la sua posizione in Lombardia è sempre più in bilico.

Musah, che era stato ceduto dal Diavolo alla squadra bergamasca con la formula del prestito oneroso per 4 milioni di euro, più un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, ha giocato pochissimo finora. Sia sotto la guida dell’ex tecnico atalantino Ivan Jurić che con l’attuale allenatore, l’innovativo Raffaele Palladino, il mediano ha collezionato solo scampoli di partita, finendo spesso in panchina o addirittura fuori dalle rotazioni principali.

Riscatto Impossibile e Scenario Invernale

Date le prestazioni e il ridotto impiego, l’opzione di riscatto da 25 milioni di euro da parte dell’Atalanta appare al momento quasi impraticabile. La Dea non sembra intenzionata a investire una cifra così elevata per un giocatore che non si è ritagliato un ruolo da protagonista nei suoi schemi tattici.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si potrebbe paventare l’ipotesi di una soluzione drastica a gennaio: il rientro anticipato di Musah al Milan. Questo scenario consentirebbe ai rossoneri di riprendere il controllo del cartellino del giocatore e, contestualmente, di trovargli una nuova sistemazione in prestito.

Il Fattore Mondiale: Un Futuro da Giocare

La necessità per Musah di trovare spazio per giocare non è solo legata alla sua crescita professionale, ma anche al suo status in Nazionale. Il centrocampista è un punto fermo degli Stati Uniti e ha l’obiettivo di arrivare al Mondiale – un evento di fondamentale importanza per il calcio statunitense – nella migliore condizione fisica e agonistica possibile. Per farlo, ha bisogno di essere titolare con continuità.

Al momento, l’idea di un rientro anticipato e di un nuovo prestito è una semplice ipotesi di mercato che le parti, Milan e Atalanta, potrebbero discutere. Se la situazione non dovesse cambiare entro la fine dell’anno, il Diavolo potrebbe decidere di agire per tutelare il valore del proprio asset e per dare a Musah la possibilità di rimettersi in mostra altrove.