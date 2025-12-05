Mercato Milan, conferme su Arizala: accordo raggiunto, cifre e dettagli dell’operazione col Medelin

Mercato Milan, arrivano conferme su Arizala: i rossoneri hanno praticamente chiuso l’arrivo del terzino sinistro classe 2005

Il pre-gara di Lazio-Milan di Coppa Italia è stato condizionato da un’indiscrezione di mercato che ha trovato rapidamente conferma. Si tratta dell’operazione per portare a Milanello il giovane terzino sinistro colombiano classe 2005 Juan David Arizala, oggi giocatore in patria del Deportivo Independiente Medellín. Esperti di mercato come Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno dato l’affare per definito e pronto a chiudersi con l’apertura della finestra di gennaio.

Mercato Milan, conferme sull’arrivo di Arizala

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma l’indiscrezione, titolando sul possibile colpo. La cifra riportata, e confermata dalla rosea, è di 3 milioni di euro. Questo investimento significativo per un giovane classe 2005 evidenzia la strategia rossonera di puntare su talenti di prospettiva, anche extra-europei, per costruire il futuro della squadra. L’accordo tra i due club include l’inserimento di una clausola per la futura rivendita, un dettaglio che sottolinea la fiducia riposta nelle potenzialità di crescita del ragazzo.

Se l’operazione dovesse andare effettivamente in porto, il trasferimento di Arizala si configurerebbe come una delle cessioni più onerose nella storia del campionato colombiano di calcio. L’arrivo del colombiano rinforzerebbe la fascia sinistra, un reparto che necessita di alternative fresche, e fornirebbe ad Allegri un giovane pronto a crescere dietro i titolari attuali.