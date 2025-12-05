 Mercato Milan, conferme su Arizala: accordo raggiunto
Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, conferme su Arizala: accordo raggiunto, cifre e dettagli dell'operazione col Medelin

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare pronto a correre ai ripari: a gennaio servono tre innesti. Ecco dove

Calciomercato News

Mercato Milan, i rossoneri chiudono per un giovane talento colombiano: ecco chi è

Calciomercato News

Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: proposto l'ex Verona Diego Coppola. Pronto il duello in Serie A a gennaio

Calciomercato News

Thiago Silva Milan, suggestione clamorosa: il brasiliano può tornare davvero! Contratto di 6 mesi per il pupillo di Allegri

Calciomercato

Mercato Milan, conferme su Arizala: accordo raggiunto, cifre e dettagli dell’operazione col Medelin

Milan news 24

Published

16 minuti ago

on

By

Arizala

Mercato Milan, arrivano conferme su Arizala: i rossoneri hanno praticamente chiuso l’arrivo del terzino sinistro classe 2005

Il pre-gara di Lazio-Milan di Coppa Italia è stato condizionato da un’indiscrezione di mercato che ha trovato rapidamente conferma. Si tratta dell’operazione per portare a Milanello il giovane terzino sinistro colombiano classe 2005 Juan David Arizala, oggi giocatore in patria del Deportivo Independiente Medellín. Esperti di mercato come Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno dato l’affare per definito e pronto a chiudersi con l’apertura della finestra di gennaio.

Mercato Milan, conferme sull’arrivo di Arizala

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma l’indiscrezione, titolando sul possibile colpo. La cifra riportata, e confermata dalla rosea, è di 3 milioni di euro. Questo investimento significativo per un giovane classe 2005 evidenzia la strategia rossonera di puntare su talenti di prospettiva, anche extra-europei, per costruire il futuro della squadra. L’accordo tra i due club include l’inserimento di una clausola per la futura rivendita, un dettaglio che sottolinea la fiducia riposta nelle potenzialità di crescita del ragazzo.

Se l’operazione dovesse andare effettivamente in porto, il trasferimento di Arizala si configurerebbe come una delle cessioni più onerose nella storia del campionato colombiano di calcio. L’arrivo del colombiano rinforzerebbe la fascia sinistra, un reparto che necessita di alternative fresche, e fornirebbe ad Allegri un giovane pronto a crescere dietro i titolari attuali.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.