Musah Milan, pronto l’assalto dopo il sì del giocatore: il piano del club rossonero per assicurarsi il centrocampista

Il Milan è pronto a fare sul serio per Musah. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, dopo aver incassato il sì del giocatore la prossima settimana partirà il vero assalto.

Il Valencia per lasciarlo partire chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro, vale a dire 10 milioni in più di quanto ha intenzione di spendere il Diavolo. Ci sono però ampi margini per trattare e trovare un punto d’incontro.