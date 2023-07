Musah Milan, è rottura totale tra giocatore e Valencia! Le novità sul centrocampista americano nel mirino dei rossoneri

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Yunus Musah. Come riportato da Calciomercato.com, la rottura tra il giocatore e il Valencia è ormai evidente.

Anche oggi, infatti, il centrocampista non si è allenato sul campo con i compagni ma ha svolto un lavoro in palestra. La speranza del giocatore, così come quella del Milan, è che la situazione possa sbloccarsi in breve tempo.