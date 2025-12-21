Muharemovic, derby di mercato per il centrale: il Sassuolo apre, ma il Milan frena per gennaio. Ecco perchè

Muharemovic, il difensore del Sassuolo interessa a Milan e Inter: Carnevali apre alla cessione ma i rossoneri frenano per gennaio

Il futuro di Tarik Muharemovic infiamma l’asse Milano-Reggio Emilia. Il difensore bosniaco classe 2003, protagonista assoluto della cavalcata del Sassuolo verso la Serie A e ora rivelazione del campionato, è finito prepotentemente nel mirino delle big italiane. L’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, ha confermato ai microfoni di Sky Sport che le prime richieste sono già arrivate: «La nostra politica è valorizzare i giovani e dare loro la possibilità di andare in un grande club».

Inter in pole, il Milan osserva per l’estate

Nonostante l’apertura del Sassuolo, le strategie delle due milanesi divergono in vista della sessione invernale:

Inter: I nerazzurri sono i più attivi. Marotta e Ausilio vedono nel bosniaco l’erede ideale di Stefan de Vrij e hanno già inviato scout per seguirlo da vicino. L’operazione Muharemovic si affiancherebbe al già pianificato riscatto di Manuel Akanji .

I nerazzurri sono i più attivi. Marotta e Ausilio vedono nel bosniaco l’erede ideale di e hanno già inviato scout per seguirlo da vicino. L’operazione Muharemovic si affiancherebbe al già pianificato riscatto di . Milan: L’interesse rossonero è concreto ma proiettato a giugno 2026. Per gennaio, le priorità di Igli Tare sono diverse: Massimiliano Allegri ha chiesto profili più esperti (come Disasi) e, soprattutto, operazioni in prestito per rispettare i rigidi paletti economici di RedBird.

Valutazione e “regalo” alla Juve

Il Sassuolo valuta oggi il cartellino di Muharemovic intorno ai 20 milioni di euro, una cifra quadruplicata rispetto ai 5 milioni investiti per prelevarlo dalla Juventus. In caso di cessione, i bianconeri sorriderebbero: agli atti è presente una clausola sulla futura rivendita del 50% a favore del club torinese.