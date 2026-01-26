Moviola Roma Milan, l’analisi dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Colombo: nessun dubbio sul rigore

Moviola Roma Milan, l’analisi dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Colombo è in generale positiva: ecco le valutazioni

La moviola di Roma Milan ha generato diverse valutazioni da parte dei principali quotidiani sportivi, con Andrea Colombo che ha ricevuto in generale un buon giudizio per la sua gestione della partita, confermando le sue scelte su momenti chiave, come il rigore su Bartesaghi.

Corriere dello Sport (6.5): il giudizio più positivo

Il Corriere dello Sport ha dato un 6.5 a Colombo, lodando la sua centratura sulla partita e la gestione dei cartellini. Il quotidiano sottolinea come l’arbitro non abbia lasciato passare nulla, facendo scelte chiare e sicure. La decisione sul rigore per il fallo di Bartesaghi è stata giudicata netta, con il difensore che ha affrontato il cross di Çelik con le braccia larghe. Il rigore è stato considerato inevitabile. Inoltre, il giallo per Maignan è stato considerato giustificato per il suo atteggiamento verso Colombo, che lo invitava a prendere posto in porta.

Sul fallo di Gabbia su Malen, invece, Colombo ha deciso giustamente di far proseguire il gioco, considerandolo un normale contrasto di gioco. Infine, per il pallone sulla mano di Pulisic, Corriere dello Sport ha confermato che non fosse rigore, in quanto il braccio era vicino e parallelo al corpo.

Tuttosport (6): prestazione più equilibrata

Tuttosport ha dato un 6 a Colombo, confermando la correttezza del rigore su Bartesaghi, ma notando anche che alcuni fischi hanno scontentato entrambe le squadre. Questo suggerisce che, pur in presenza di decisioni giuste, qualche scelta arbitrale potrebbe non aver soddisfatto tutti i giocatori.

Gazzetta dello Sport (6.5): buona gestione generale

La Gazzetta dello Sport ha assegnato anch’essa un 6.5 a Colombo, lodando il suo operato sulla gestione dei momenti chiave, come il rigore per il fallo su Bartesaghi. Il quotidiano ha confermato che il “mano” di Pulisic non giustificava il calcio di rigore, sottolineando la giustezza di non fischiare quella situazione. Ha anche apprezzato la coerenza nel giallo a Modric, considerato fiscale ma comunque legittimo. Inoltre, la gestione del giallo per Rabiot per un’entrata imprudente su Svilar è stata giudicata corretta.

