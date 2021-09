Moviola Spezia Milan : Manganiello promosso, ecco gli episodi del match

Moviola Spezia Milan: promosso il giudice di gara Manganiello, insieme agli assistenti e Var. Ecco gli episodi del match di San Siro

Ecco la moviola di Spezia Milan: promosso il direttore di gara Manganiello.

Buona prestazione grazie a un metro di giudizio costante e coerente nel corso di tutto il match. Non fischia troppo e ricorre ai cartellini soltanto quando è inevitabile. Bravi anche gli assistenti sulle chiamate di fuorigioco: giudicate bene anche quelle di non semplice valutazione. 6,5 per lui e gli assistenti Imperiale e Vecchi. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.