Moviola Milan Juventus, Casarin: «C’è un errore evidente»

Paolo Casarin, ex arbitro, giudica la moviola in Milan Juventus: il commento sull’arbitraggio di Orsato di ieri

Paolo Casarin ha giudicato la direzione arbitrale di Daniele Orsato.

Il commento dell’ex arbitro su Milan-Juve.

IL COMMENTO – «In Europa non si fischiano i mezzi falli o le simulazioni; i falli pieni si fischiano e non si nascondono dietro vantaggi improbabili. Il giallo a Cuadrado è corretto

(25’). Il braccio di Vlahovic in area juventina viene visto e giudicato non meritevole di

rigore. Un rigorino insomma: anche in Europa non si fischiano. Il vantaggio del Milan è stato

preceduto da un fallo evidente di Hernandez su Cuadrado in azione diversa e indipendente».