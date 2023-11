Moviola Milan Fiorentina: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Fiorentina: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Fiorentina, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Di Bello, con la coppia Dei Giudici-Margani, suoi assistenti. Il quarto uomo sarà Rapuano, al VAR Mazzoleni con Pagnotta suo assistente. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN FIORENTINA LIVE

1′ Inizia il match

11′ Ammonito Arthur – il centrocampista della Fiorentina ferma la ripartenza di Pulisic in maniera irregolare

45′ Calcio di rigore per il Milan con Parisi che atterra in area Jovic lanciato a rete

45′ Ammonito Parisi – rigore confermato anche da Var, il difensore della Fiorentina viene ammonito per il fallo

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

56′ Ammonito Tomori – il difensore reo di aver fermato in maniera irregolare Bonaventura al limite dell’area rossonera

66′ Protesta la Fiorentina per un contatto sospetto in area Parisi ma per Di Bello non c’è nulla. Calabria sembra anticiparlo nettamente

72′ Protesta la Fiorentina – Sottil chiede un fallo di mano di Loftus Cheek in area di rigore rossonera su un suo tiro, per Di Bello non c’è nulla. Dopo un consulto al Var di qualche minuto si prosegue