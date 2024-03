Moviola Lazio Milan: gli episodi dubbi del match

Moviola Lazio Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta la Lazio, nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l'incontro Di Bello, con la coppia di assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Sacchi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Aureliano. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio.

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Lazio Milan.

12′ Maignan frana addosso a Castellanos – Pellegrini in verticale per Castellanos che viene chiuso. Incomprensione tra Florenzi e Maignan, che scivolando frana addosso allo stesso Castellanos. Per Di Bello e il VAR non è rigore.

23′ Ammonito Sarri – Troppe proteste da parte dell’allenatore della Lazio. Di Bello arriva minaccioso e lo punisce con l’ammonizione.

50′ Occasione per Lazio e Milan! Guendouzi entra in area ma sbaglia il traversone: poteva servire a rimorchio il compagno ma ha centrato in pieno Gabbia. È ripartito il Milan con Loftus-Cheek e Bennacer, che ha trovato in profondità Pulisic. Abbattuto da Pellegrini, che viene ammonito.

57′ Espulso Pellegrini – Castellanos rimane a terra, Pellegrini protegge la rimessa per soccorrere il compagno ma Pulisic gliela soffia e lui lo atterra. Doppio giallo, espulso il terzino e Milan in superiorità numerica.

58′ Ammonito Romagnoli – Giallo per proteste al difensore della Lazio.

61′ Ammonito Florenzi – Punito l’intervento del difensore, che viene ammonito. Era diffidato, salta Milan Empoli.

69′ Ammonito Adli – Perde palla e rimedia con un fallo tattico su Felipe Anderson: viene ammonito.

76′ Gol Leao – Il Milan si porta in vantaggio con la rete di Leao! Destro, deviato, che fulmina Provedel. Rossoneri in vantaggio.

77′ Gol annullato Leao – Fuorigioco del portoghese, il VAR annulla la sua rete.

77′ Ammonito Immobile – Giallo per proteste per l’attaccante della Lazio.

79′ Ammonito Gabbia – Trattenuta evidente su Guendouzi, ammonito anche il difensore.

84′ Ammonito Theo Hernandez – Fallo ingenuo a fermare l’avanzata di Isaksen. Giallo per il francese.

88′ Gol Okafor – Il Milan firma il sorpasso a fine partita! Theo Hernandez al cross a rimorchio, Okafor calcia ma trova la respinta. Giroud murato da Provedel, sulla respinta ancora Okafor questa volta fulmina il portiere della Lazio. Gol regolare.

90’+3′ Espulso Marusic – Rosso diretto per proteste al difensore della Lazio, che aveva commesso fallo su Leao e poi ha probabilmente detto qualcosa all’indirizzo di Di Bello.

90’+4′ Ammonito Leao – Giallo pesante, salta Milan Empoli.

90’+5′ Ammonito Pulisic, espulso Guendouzi – Trattenuta di Pulisic, che viene ammonito. Guendouzi reagisce e viene espulso. Lazio che chiude in 8.