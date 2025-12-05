Moviola Lazio Milan, Cesari promuove Guida ma i dubbi restano: il VAR non interviene sul corner del gol

Moviola Lazio Milan, tutti gli episodi più caldi della gara dell’Olimpico e il destino beffardo di Pavlovic tra campionato e Coppa

L’ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto a Italia 1, ha promosso la direzione di gara di Guida, affermando che ha arbitrato «molto bene». L’unica controversia riguarda la «piccola situazione di gioco» che ha portato al calcio d’angolo del gol, ma l’episodio in questione non rientra fra i casi previsti dal protocollo, quindi il Var non può intervenire, sebbene le immagini non siano chiare e «qualche dubbio resta».

Moviola Lazio Milan, l’analisi di Cesari

La gara è stata accesa sin dall’inizio, con l’ammonizione di Pavlovic al 2′ per un ritardo su Guendouzi. Ci sono state subito proteste: al 9′ Zaccagni chiede un fallo da Tomori, ma l’arbitro lascia correre. Poco dopo, al 12′, è Sarri a lamentarsi per un fallo fischiato a Vecino su Leao. Al 23′ Isaksen chiede un fallo da Estupinan, ma Guida fa giocare. Le proteste rossonere si sono fatte più veementi all’80’ sul calcio d’angolo decisivo, con Estupinan convinto che l’ultimo tocco fosse stato di Romagnoli, un episodio non rivedibile dal Var. Da segnalare anche il giallo per De Winter all’84’ e la protesta di Rabiot al 66′ per un fallo fischiatogli, quando in realtà aveva preso il pallone.

Scherzo del destino, lo stesso difensore rossonero Pavlovic era stato protagonista dell’episodio che aveva infuocato il finale di Milan-Lazio in campionato sabato scorso a San Siro, dove l’arbitro era stato mandato a rivedere un tocco di braccio col Var.