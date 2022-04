Moviola Lazio Milan: ecco tutti gli episodi del match tra i nerazzurri e i rossoneri, valido per la 34esima di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Milan, valido per la 34esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Guida, al VAR Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo episodio all’8′; Strakosha sbaglia il rinvio, Messias intercetta ed il portiere biancoceleste blocca volontariamente con le mani fuori area; per Guida ed il VAR Orsato è corretto il cartellino giallo, valutata dunque come SPA (acronimo inglese che sta per azione potenzialmente pericolosa) e non come DOGSO (acronimo inglese che invece sta per chiara occasione da gol). Una decisione che lascia parecchi dubbi perché Messias sarebbe potuto andare ad insaccare agevolmente a porta vuota, a prescindere dal fatto che la direzione generale dell’azione fosse verso l’esterno.

Al 38′ grandi proteste Milan per un tocco di mano di Luis Alberto in area a seguito di un rimpallo con Brahim Diaz; la distanza è sicuramente molto ravvicinata ma il braccio è molto largo e la deviazione è netta ma per Guida si tratta di un tocco non punibile.

Due cartellini gialli risparmiati da Guida nel primo tempo; il primo nei confronti di Kessie che salta col gomito largo sul volto di Milinkovic-Savic provocandogli una ferita ed il secondo nel recupero nei confronti di Immobile che dapprima trattiene vistosamente la maglietta di Theo Hernandez e dopodiché allontana il pallone a gioco fermo.