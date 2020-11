Mourinho su Ibrahimovic: «A 40 anni nessuno può dominare, tranne Ibra»

Mourinho, tecnico del Tottenham, ha così parlato dello straordinario avvio di stagione di Zlatan Ibrahimovic al Milan

«Ci sono lavori che richiedono una condizione fisica speciale, come nel caso di un calciatore. Un quarantenne non ha lo stesso potenziale di un ragazzo di venti o trent’anni, a meno che non sia Ibra. Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello; l’esperienza e la conoscenza non possono che farti migliorare».