Mourinho: «Lukaku è ancora un giocatore del Chelsea, dopo Azmoun arriverà…»

L’allenatore della Roma, José Mourinho prova a dribblare le domande sull’interesse dei giallorossi per Romelu Lukaku

Anche José Moutinho ha parlato di Romelu Lukaku nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona-Roma. Il tecnico giallorosso ha provato a dribblare le domande sul belga, sul quale c’è anche l’interesse da parte del Milan.

LE PAROLE – «Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea ancora. Ci sono allenatori di club che scelgono i giocatori e chi arriva è la prima scelta. Ci sono anche in Italia, ma tutti in Inghilterra. Noi siamo in una situazione diversa e quello che mi è stato proposto da Pinto era Azmoun, non come ho letto o sentito il mio attaccanti, ma come uno dei miei attaccanti e per essere uno dei miei attaccanti, se la condizione è buona è un calciatore che può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, ha dimostrato di essere un bravissimo giocatore, non è andato bene al Leverkusen che è il motivo per cui lo possiamo prendere in prestito, perché altrimenti sarebbe rimasto al Leverkusen. Quando Pinto mi ha proposto Azmoun, mi ha detto che sarebbe arrivato un altro. Così’ mi fa felice se è un giocatore di qualità: Azmoun, Belotti e un altro. Io sono tranquillo e aspetto. Penso a domani, quello per cui abbiamo lavorato questa settimana».