Mourinho e l’arte delle mani avanti: la Roma merita di più

Ancora una volta Josè Mourinho non ha perso l’occasione per mettere le mani avanti e criticare la rosa a disposizione: la Roma merita di più

Josè Mourinho è un disco rotto. Il brillante oratore e affabulatore di un tempo ha lasciato il posto allo stucchevole paraculo di questa sua seconda avventura italiana. Anche al termine della sfida di Coppa Italia vinta dalla Roma contro il Lecce, lo Special One non ha mancato di ricordarci il disprezzo che nutre per i giocatori a disposizione. O quanto meno per buona parte di essi.

Ormai una consuetudine che si protrae da settimane senza soluzione di continuità, anche dopo l’ennesima prestazione deludente. Perché la vittoria sui salentini non deve trarre in inganno, per stessa ammissione del portoghese: «Nel primo tempo ho pensato alla frustrazione che provavo. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una partita orribile. Con tutti questi errori è difficile parlare di tattica».

