Mourinho a DAZN: «Son due punti persi. Ma sono più orgoglioso che triste»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Milan. Le sue dichiarazioni

José Mourinho a DAZN dopo Roma Milan.

PAREGGIO – Se si parla solo di prestazione e solo di Roma Milan è ingiusto per noi. Solo noi, con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di quello che siamo come squadra, come gruppo, possiamo giocare una partita col Milan come abbiamo giocato con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo una squadra ricca, ogni giocatore che si perde è un problema grande. Ne abbiamo persi tanti. Con tutte queste difficoltà, fare questa gara col Milan, lottando per qualcosa che sarebbe un traguardo incredibile come arrivare quarti, sono più orgoglioso che triste. Ovviamente triste perché i tre punti sembravano vicinissimi.

BELOTTI-ABRAHAM – Ci sono allenatori che giocano come vogliono. Noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quello che abbiamo a disposizione ed è per questo che non mi piace parlare tanto di queste cose. Mi piace più dire che questi ragazzi sono fantastici. Solo per essere il gruppo che siamo dobbiamo dare tutto quello che possiamo da qui alla fine.

POCHI DIFENSORI CENTRALI – La squadra femminile che ha vinto il campionato oggi, ne approfitto per abbracciare il mister, ha un difensore centrale che giocava al Bayern Monaco e può giocare con noi.

MAGGIO TRA CAMPIONATO ED EUROPA LEAGUE – Siamo lì e facciamo tutto quello che possiamo fare. Sono un allenatore molto orgoglioso.

DUE PUNTI PERSI O UNO GUADAGNATO – Due punti persi.