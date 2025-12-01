Morte Pietrangeli, la FIGC dispone un minuto di raccoglimento. Segui le ultimissime sui rossoneri

Lo sport italiano si stringe nel dolore per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, autentica icona del tennis mondiale e leggenda indiscussa dello sport azzurro. Il grande campione si è spento nelle scorse ore all’età di 92 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati e non solo.

In segno di profondo rispetto e per onorare la sua memoria, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha immediatamente disposto un momento di raccoglimento da osservare in occasione di tutte le gare ufficiali in programma a partire dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi eventuali anticipi e posticipi.

L’Omaggio Istituzionale e il Ricordo di una Leggenda

La disposizione è giunta in seguito all’invito del Presidente del CONI, Giovanni Malagò (o la figura citata nel testo originale, Luciano Buonfiglio, ma in questo contesto è più noto Malagò, useremo la fonte del testo per essere precisi), che ha voluto rendere un tributo solenne alla figura di Pietrangeli.

Come specificato in una nota ufficiale sul sito della FIGC, su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato richiesto il minuto di raccoglimento in tutte le competizioni. Questo gesto simbolico unisce il mondo del calcio al lutto del tennis, sottolineando la trasversalità e l’importanza della figura di Pietrangeli per l’intero movimento sportivo nazionale.

Nicola Pietrangeli è stato un pioniere, un campione di carisma e un punto di riferimento per intere generazioni di tennisti. Le sue vittorie e il suo stile in campo lo hanno reso un’icona sportiva che trascende la disciplina della racchetta.

Ripercussioni anche per il Milan di Allegri

Questo momento di silenzio sarà osservato, ovviamente, anche in tutte le partite che vedranno in campo il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, e le altre squadre di Serie A nel weekend. Sarà un’occasione per giocatori e tifosi, compresi i rossoneri, di riflettere sul valore dello sport e sulla grandezza dei suoi protagonisti.

In questo periodo in cui il Milan è concentrato sulla lotta scudetto e sul lavoro di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, anche il calcio si ferma per tributare l’ultimo omaggio a un uomo che ha scritto pagine indelebili della storia dello sportitaliano. Il ricordo di Pietrangeli sarà vivo sui campi, come segno di riconoscenza per una vita dedicata alla passione sportiva.