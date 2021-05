Lutto nel calcio, morta l’ex moglie di Ancelotti all’età di 63 anni

Luisa Gibellini non c’è la fatta. L’ex moglie di Carlo Ancelotti, insieme dal 1983 al 2008, era malata da tempo

L'ex moglie di Carlo Ancelotti, insieme dal 1983 al 2008, era malata da tempo ma ieri le sue condizioni si sono aggravate tanto che, come riporta La Gazzetta dello Sport, subito dopo la gara tra Manchester City ed Everton, il tecnico si è diretto in Italia per starle accanto.

Carlo e Luisa avevano avuto due figli dal loro matrimonio: Davide (assistente del papà) e Katia. La loro storia era anche legato dal particolare utilizzo dell’elicottero: lei, pilota brevettata, lo trasportava spesso con questo mezzo per consentirgli di passare più tempo in famiglia e ciò avvenne anche dopo il celeberrimo Perugia-Juve del 2000.