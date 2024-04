Moratti punge il Milan: «Vittoria dello scudetto nel derby? E’ uno sfizio che l’Inter vuole togliersi». Le parole dell’ex presidente nerazzurro

Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di TuttoCagliari della possibilità che l’Inter possa vincere lo scudetto nel derby contro il Milan. Ecco le parole dell’ex presidente nerazzurro:

PAROLE – «Beh, tra le due formazioni quella che ha un reale e urgente bisogno di punti è il Cagliari. L’Inter ha più che altro uno sfizio da togliersi: quello di vincere il campionato in occasione del derby col Milan. La motivazione dei rossoblù, che devono assolutamente preservare la serie A, è senz’altro molto più importante. Per questa ragione credo che il Cagliari farà una partita molto seria e, di conseguenza, costituirà un pericolo reale per l’Inter»