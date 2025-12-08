 Morata, l'ex Milan interviene sui social - FOTO
Morata, l'ex Milan interviene sui social dopo l'infortunio: il post dell'attaccante del Como - FOTO

9 minuti ago

Morata, l’attaccante del Como ed ex Milan è intervenuto sui social dopo il brutto infortunio patito contro l’Inter: le sue parole

La pesante sconfitta per 4-0 subita a San Siro contro l’Inter ha lasciato strascichi dolorosi in casa Como, non solo per il risultato ma soprattutto per l’infortunio del suo leader offensivo. Alvaro Morata, costretto a lasciare il campo al 30′ per un problema muscolare (probabile lesione all’adduttore), ha affidato a Instagram i suoi pensieri in un momento complicato della sua stagione.

L’ex attaccante di Juventus e Milan non ha nascosto l’amarezza per un’annata che finora non ha rispettato le attese, ma ha ribadito il suo legame con l’ambiente lariano:

PAROLE – «Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile… per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente».

La promessa ai tifosi è chiara: «Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita».

