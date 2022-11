Monza, Galliani: «Soddisfatto della prima parte di stagione, ora…»

Adriano Galliani, AD del Monza e storico dirigente del Milan, ha analizzato la prima parte di stagione del club brianzolo

Intervistato da Sky, Adriano Galliani ha parlato così del Monza:

«La squadra nelle ultime nove partite ha fatto molto bene, conquistando ben 15 punti in 9 gare. Una media, in questo lasso di tempo, da sesto posto in classifica. Ma stiamo calmi. Dobbiamo continuare allo stesso modo nella ripartenza, post Mondiale, del 4 gennaio. Nella prima parte di questo campionato, che in Argentina prima chiamavano Apertura (sino al 2015) siamo salvi, speriamo ora di esserlo anche in quello di Clausura».