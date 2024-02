Montolivo elogia Leao: «Col Frosinone in crescita, rispetto alle ultime gare...»

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha commentato la prestazione di Rafael Leao contro il Frosinone

Ospite a DAZN, Riccardo Montolivo, ex centrocampista del club rossonero ha parlato così della prestazione di Rafael Leao in Frosinone-Milan. L’esterno portoghese classe ’99 è apparso in crescita rispetto alle ultime uscite:

PAROLE – «Partita di qualità, rispetto alle ultime prestazioni ha dato più continuità nella gara, sia nel primo che nel secondo tempo. Si è reso pericoloso, ha fatto una buona gara. Sicuramente in crescita rispetto alle scorse uscite».