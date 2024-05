Sala CONSOLA il Milan: «Ambrogino D'oro all'Inter? Premierò anche loro se...»

Sala, sindaco di Milano, ha parlato anche del Milan durante la cerimonia di consegna dell’Ambrogino d’Oro all’Inter

Nel corso della cerimonia di consegna dell’Ambrogino D’oro all’Inter lo scudetto vinto, Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato:

PAROLE – «Un ringraziamento speciale al capitano Lautaro, non solo per quanto fatto in campo, ma per essere così milanese, per trovarti così bene a Milano. L’augurio è di andare anche oltre i venti scudetti. Ovviamente, da sindaco di Milano ho già detto ai milanisti che quando toccherà a loro passare da 19 a 20, se sarò ancora sindaco, premierò anche loro».

