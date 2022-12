Montella ricorda Mihajlovic: «Sempre amato da tutti»

Vincenzo Montella presente alla camera ardente allestita a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic lo ha ricordato così

Vincenzo Montella presente alla camera ardente allestita a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic lo ha ricordato così:

«Con la famiglia di Sinisa ci conosciamo da 25 anni. Voglio ricordarlo come combattente e uomo di valore. Sono subentrato a lui in quattro società, non c’era una persona, dai magazzinieri al presidente, che parlasse male di lui. È successo a Catania, alla Fiorentina, alla Sampdoria e al Milan. Era sempre amato come persona. Eravamo amici, ha lasciato un segno potente anche per chi è malato. Era un uomo sicuramente sensibile, aveva questa corazza pubblica, con la malattia è tornato ad essere autentico, senza maschera»