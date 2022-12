Dai Mondiali del 2018 a quelli di oggi così è cambiato lo scenario per Giroud e Theo che hanno trascinato la Francia in finale

l’attaccante pur laureandosi campione non aveva effettuato nemmeno una conclusione in porta al contrario della competizione in Qatar che lo ha visto decisamente protagonista: capace di non far rimpiangere l’infortunato Benzema, realizzando 4 gol.

Non da meno la crescita di Theo Hernandez che in quel Mondiale non c’era, complice un rapporto con la Nazionale tormentato: dal rifiuto alla convocazione con la Francia U21 nel maggio 2017 al tweet e esultanza polemica per la mancata convocazione nel 2020 fino alla prima convocazione nell’agosto del 2021 per arrivare al gol decisivo contro il Marocco nella semifinale Mondiale di ieri.