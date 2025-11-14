Moldavia Italia, boom di ascolti per la Nazionale: 26.7% di share. Gattuso orgoglioso: «Sette milioni ci guardano»

Connect with us

Milan news 24

Published

32 minuti ago

on

By

Gattuso

Moldavia Italia, la gara ha avuto un numero considerevole di ascolti: 26.7% di share. Gattuso, CT degli Azzurri, molto orgoglioso

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso non vincono solo in campo, ma anche in share. Il CT, mercoledì in conferenza, aveva espresso il suo «motivo d’orgoglio sapere che sei/sette milioni di persone guardano le nostre partite».

Il successo per 2-0 sulla Moldavia (gol nel finale di Mancini ed Esposito), disputato a Chișinău e trasmesso su Rai 1, è stato seguito da 5.643.000 telespettatori, registrando un ottimo 26.7% di share. Il match è risultato il programma più visto della prima serata.

Domenica sera alle 20:45, sempre su Rai 1, andrà in onda l’ultima gara del girone di qualificazione al Mondiale 2026 e ultimo impegno del 2025: la sfida contro la Norvegia di Haaland.

